38ste Parkpop is voor de echte liefhebber

Het is kwart voor twaalf, zondagochtend. De hekken zitten nog potdicht. Een vrouw die zich voorstelt als Sabina en wier jasje verraadt dat ze bijde organisatie is betrokken als ‘crowd support’ snapt het wel: ,,Dit is ander publiek dan gisteren bij Night at the Park. Toen had je veel genodigden, bobo’s. Vandaag komen de echte liefhebbers; mensen die de hele dag zo lang mogelijk willen genieten.’’

Tot die categorie genieters behoort op het eerste gezicht ook de uit Zoetermeer afkomstige familie De Vree. Frans (46, Ingrid (46) en dochter Dagmar (13) zitten even later als eersten op het immense grasveld. Ze vinden het leuk om te zien hoe het Zuiderpark geleidelijk aan volstroomt. ,,Het is hier altijd massaal’’, spreekt Frans uit ervaring’’, maar het blijft gemoedelijk.’’

Ingrid knikt. ,,Maar voor ons is het nu nog even niet heel ontspannen. Onze oudste dochter Kirsten - net 16 - is drummer in The Rockababes, de openingsact zo meteen op het Haagse Podium. Dat mogen we natuurlijk niet missen.’’

Een dergelijke goede reden om zich al vroeg op een kleedje in het gras te vleien, hebben ook Eric (47) en Caro (45) Franken. Ze moesten vóór 13.00 uur hun dochters Isa (16) en CJ (12) inschrijven voor een dancebattle later op de dag. Maar we hebben hier tevens met serieuze festivaltijgers van doen.

Liefde

,,Wij zijn echte Hagenaars’’, verklaart Eric zijn liefde voor Parkpop. ,,Ik kan me niet herinneren dat ik hier ooit niet was. Vergeleken met pakweg 30 jaar geleden is er eigenlijk weinig veranderd. Of het moet zijn dat ik toen nog meer haar had.

Alleen in 2016 was het een beetje afzien. Caro: ,,De regen was met bakken uit de hemel gekomen. Ondanks de modder zijn we gebleven. Welke bands er toen stonden? Goh, weet ik niet meer. Bij Parkpop doet dat er niet toe. De goede sfeer hier is eigenlijk de echte hoofdact.’’

Eric legt uit dat Parkpop voor geboren Hagenaars nog feestelijker is dan voor bezoekers ‘van buiten’: ,,Ik kom hier altijd weer mensen tegen die ik jaren niet gezien heb. Waar waren jullie al die tijd, vraag ik me dan af. En zij ook natuurlijk.’’

De gemoedelijke Parkpopsfeer en niet zozeer het kaliber van de artiesten vormt ook voor Eric (44) en Mandy Lakerveld (42) de grootste drijfveer om er al te zijn nog voordat er op de diverse podia één noot is gespeeld. ,,We hebben het programma niet eens gecheckt’’, bekent Mandy lachend. ,,Gewoon: rondje lopen, ijsje eten, kleedje mee, lekker zonnetje erbij...’’

Parkpop mag dan meer dan andere festivals een dag voor het hele gezin zijn, dat wil niet zeggen dat zelfstandige jongeren zich hier verweesd voelen. De drie Westlanders Jasper (20), Bjørn (22) en Ferdi (18) zijn de dag begonnen zoals het in hun ogen hoort: met bier. Hoeveel plastic bekers ze in de loop van de dag achterover gaan gooien? Ze hebben geen idee: ,,Op een gegeven moment raak je in de bierstand’’, legt de jongste geduldig uit. ,,Dan raak je de tel kwijt.’’