39-jarige man doodgestoken in Den Haag, drie minderjarigen opgepakt

Stille studieplek­ken komen terug, studenten welkom in Gymworld

Studeren in alle rust kan straks weer in Zoetermeer. Nadat de succesvolle proef met studenten in de raadzaal stopte, zitten ze nu zonder stille studieruimte in eigen stad. Waarschijnlijk nog dit voorjaar krijgen studenten een plek in Gymworld.

27 januari