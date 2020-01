39 vuurwerkslachtoffers bij EHBO's in Haagse regio: ‘Iedereen deed z'n uiterste best om te helpen’

608 branden en 44 aanhoudin­gen met de jaarwisse­ling maar burgemees­ter Remkes is toch trots op de stad

17:06 608 branden en 44 aanhoudingen. Dat is de stand van zaken na de jaarwisseling in Den Haag. Toch is burgemeester Remkes trots op zijn stad, omdat grote incidenten uitbleven. Voorafgaand aan de nacht werd anders gevreesd, aangezien de aanloop onrustig was met rellen en diverse branden.