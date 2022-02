3944 nieuwe besmettingen in Den Haag en omstreken: lees hier het laatste coronanieuws

Nu het aantal besmettingen opnieuw flink is toegenomen praten we je weer dagelijks bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van zaterdag 12 februari.

In Den Haag en omstreken zijn de afgelopen 24 uur 3944 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 4571.



In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 1793 besmette personen bij. In Delft kwamen er 392 besmettingen bij, in Zoetermeer 376 en in Westland 426.

Stijging positief (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 1793

Rijswijk + 177

Wassenaar + 82

Voorschoten + 73

Leidschendam-Voorburg + 290

Delft + 392

Pijnacker-Nootdorp + 251

Zoetermeer + 376

Westland + 426

Midden-Delfland + 84

Landelijk

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 70.410 nieuwe coronagevallen geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat zijn er een stuk minder dan vrijdag, toen er na correctie 80.676 nieuwe besmettingen werden vastgesteld.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 877.209 positieve testuitslagen. Dat komt neer op gemiddeld 125.316 nieuwe gevallen per dag. Afgelopen dinsdag werden meer dan 300.000 achterstallige testuitslagen in één klap gemeld. Het RIVM gaf die dag al aan dat het aantal positieve testen begint af te vlakken.

Het RIVM meldt zaterdag 12 nieuwe sterfgevallen. Dat betekent niet dat deze mensen daadwerkelijk afgelopen etmaal zijn overleden, want het duurt soms even voor een overlijden door Covid-19 aan het RIVM is doorgegeven. Vrijdag registreerde het instituut 19 mensen die aan de gevolgen van een coronabesmetting zijn overleden.

Verder in het coronanieuws

Truckers in Den Haag voor coronaprotest; verkeer rond Binnenhof gestremd

Trucks en andere voertuigen zorgen zaterdagochtend voor overlast bij het Binnenhof in Den Haag, waar ze protesteren tegen de coronamaatregelen. De betogers is verzocht naar het Malieveld te gaan, door burgemeester Van Zanen aangewezen als protestlocatie.

Gebruikte burgemeester coronasmoes voor afzeggen van reis?

De afzegging van burgemeester Arends en economie-wethouder Abee voor de World Expo in Dubai krijgt bepaald geen navolging. Ze noemden strengere coronamaatregelen en een forse groei van het aantal besmettingen als reden om niet te gaan. Een zeer stevige Nederlandse tuindersdelegatie presenteert zich volgende week wel op het prestigieuze evenement.

