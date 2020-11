399 nieuwe besmettingen en twee sterfgevallen: Lees het laatste coronanieuws in een paar minuten bij

Dagelijks praten we je bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van zaterdag 14 november.

In Den Haag en omstreken zijn in de afgelopen 24 uur 399 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 426. In Den Haag overleed een persoon aan corona, ook in Rijswijk kwam er één sterfgeval bij.

Stijging positief getest (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 156, één sterfgeval

Rijswijk + 18, één sterfgeval

Wassenaar + 3

Voorschoten + 4

Leidschendam-Voorburg + 28

Delft + 54

Pijnacker-Nootdorp + 15

Zoetermeer + 57

Westland + 60

Midden-Delfland + 4

Landelijk

De afgelopen dagen steeg het aantal nieuwe coronagevallen, maar vandaag is er weer een daling gemeld. In het afgelopen etmaal kwamen er in de afgelopen 24 uur 5941 coronabesmettingen bij.

Verder in het coronanieuws

Sinterklaas komt aan in lege en verlaten stad

Ja, hij is er. Toch! Alle hardnekkige corona-ellende ten spijt heeft Sint Nicolaas de overtocht uit Spanje gemaakt. Vandaag is de grote kindervriend ook neergestreken in ons eigen Den Haag.

Mondkapjes ‘serieus probleem’ voor natuur

Waar je ook kijkt, overal zie je niet-medische mondkapjes op de grond liggen. Dit is een ‘serieus’ probleem voor de natuur, zegt toxicoloog Paul Scheepers van het Radboudumc. Maar de stoffen in mondkapjes kunnen ook schadelijk zijn voor de gebruiker. Er is (nog) geen keurmerk.

Kwetsbare jongere dreigt kind van coronarekening te worden

Voor kwetsbare Haagse jongeren was het altijd al moeilijk een stage- of werkplek te vinden, maar nu is het helemaal een drama. Veel leerlingen die klaar zijn met hun opleiding dreigen tussen wal en schip te raken. ,,Als we nu niets doen, hebben we dadelijk een gigantisch probleem.’’

