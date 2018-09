4,8 miljoen om Bouwlust/Vrederust aardgasvrij te maken

Bouwlust/Vrederust is als een van de twintig gemeenten van Nederland uitverkoren om de wijk aardgasvrij te maken via het pioniersprogramma van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat stelt in totaal 90 miljoen euro beschikbaar om twintig wijken in Nederland te ondersteunen.



,,Ik ben erg blij dat het rijk ons als pionier gaat ondersteunen in het rijksprogramma. Den Haag heeft een bijdrage van 4,8 miljoen euro aangevraagd. Hiermee zetten we een grote stap om de eerste woonwijk in Den Haag aardgasvrij te maken’’, stelt Van Tongeren.



Den Haag gaat met de wijkbewoners en bedrijven een wijkenergieplan opstellen en projecten tot stand brengen. ,,Om het succesvol te maken is het essentieel bewoners goed te betrekken bij het hele proces. Dus we gaan nu eerst in overleg met de bewoners.’’



Van Tongeren had ook voor de Vruchtenbuurt een aanvraag gedaan om mee toen met het pioniersprogramma, maar die wijk is buiten de prijzen gevallen.



