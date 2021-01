40-jarige vrouw en 25-jarige man aangehouden in Rijswijk: achterbak lag vol met chemische stoffen

Video Meerdere aanhoudin­gen na rellen in Schilders­wijk: ‘Je vraagt je af: wat bezielt deze mensen?’

25 januari De politie heeft gisteravond in de Schilderswijk in Den Haag meerdere mensen aangehouden. Hoeveel is niet bekend. Volgens een politiewoordvoerster ging het niet om grote aantallen. Rond 20.00 uur gisteravond werd het onrustig in de wijk. Uiteindelijk moest de Mobiele Eenheid uitrukken om de straten ‘schoon te vegen’.