40 meter lange leus ‘No Border No Nation’ op Noordelijk Havenhoofd

De gemeente gaat de witte letters laten wegpoetsen door een gespecialiseerd bedrijf. ,,Wij hebben er een melding van gekregen en de opdracht tot schoonmaak is gegeven”, aldus gemeentewoordvoerder Frank Hitzert. ,,Het zal zo snel mogelijk worden schoongemaakt. Over de daders is ons niet bekend.”



Maar de daders hebben zich inmiddels anoniem gemeld bij nieuwswebsite van Autonomen Den Haag, die de ingezonden tekst heeft gepubliceerd. ‘Gisternacht hebben wij een 40 meter lange tekst ‘No Border, No Nation’ geschilderd op de blokken van het noordelijk havenhoofd aan het strand van Scheveningen’, staat in het ingezonden bericht dat afsluit met ‘enkele anarchisten’. ‘De tekst is een protest tegen het moordende migratiebeleid en een oproep voor het No Border Camp dat aanstaande weekend plaatsvindt in Wassenaar.’ Volgens Hitzert kan de gemeente weinig met het bericht. ,,Dat zal de politie moeten uitzoeken. Wij gaan er in elk geval voor zorgen dat de tekst zo snel mogelijk weg wordt gehaald.”