40 miljoen euro naar nieuwe basisscholen

De Mos praat met winkeliers over dwingende borden ‘hier niet fietsen’

13:24 De gemeente kan niets doen aan de borden die winkeliers op Noordeinde hebben gezet met de vriendelijke en minder vriendelijke oproepen aan fietsers om te gaan lopen. Dat heeft wethouder Richard de Mos vanmiddag gezegd in een commissievergadering. De Mos gaat wel in gesprek met de middenstanders om ze te bewegen in elk geval de borden met dwingende teksten als: ‘Fietsers afstappen’ te verwijderen. ,,Ik verwacht dat we daar echt wel uit gaan komen.”