400 jaar na onthoofding toch zoeken naar botten Van Oldenbarnevelt?

Vier woningen ontruimd door brand in meterkast aan Dirk Hoogenraad­straat

14:44 In een woning aan de Dirk Hoogenraadstraat in Den Haag is vanmiddag brand uitgebroken in een meterkast. Vier woningen moesten worden ontruimd omdat bij de brand veel rook is vrijgekomen. Niemand raakte gewond.