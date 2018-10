400 kilo cocaïne gevonden bij inval in bedrijfspand Zilverstraat

Woningen Haagse regio raken op, prijzen rijzen de pan uit

12:43 De woningmarkt in de Haagse regio is oververhit. Omdat de woningvoorraad opraakt, zijn in het afgelopen kwartaal veel minder woningen verkocht in vergelijking met vorig jaar. De woningen die wél worden verkocht, gaan weg voor de hoofdprijs. ,,Starters en middeninkomens staan buitenspel.”