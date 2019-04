4000 nieuwe banen verwacht door groei van internationale bedrijven in de stad

Video Afghaanse wijnhande­laar moet voorraad drank binnen tien dagen vernieti­gen

10:34 Op zijn 13de vluchtte hij vanuit het streng islamitische Afghanistan naar het vrije Nederland. Om nu, 23 jaar later, hier in Den Haag bedreigd te worden door ‘gekken’ uit de moslimgemeenschap die eisen dat hij onmiddellijk stopt met de verkoop van wodka onder de naam ‘Rumi’. In een brief kreeg hij een ultimatum om zijn voorraad binnen tien dagen te vernietigen.