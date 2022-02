4132 nieuwe besmettingen in Haagse regio: lees hier het laatste coronanieuws

In Den Haag en omstreken zijn de afgelopen 24 uur 4132 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 6498 . In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 1844 besmette personen bij. In Delft kwamen er 308 besmettingen bij, in Zoetermeer 469 en in Westland 509.

Landelijk

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn in heel Nederland 77.648 positieve coronatests geregistreerd. In werkelijkheid zijn meer besmettingen vastgesteld, want de achterstand is in de afgelopen dag verder opgelopen.



Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg in de afgelopen zeven dagen 539.313 meldingen van positieve tests, maar de grote achterstand betekent dat er waarschijnlijk meer dan 600.000 positieve tests waren. Gemiddeld komt het neer op 77.045 nieuwe gevallen per dag.