42 verdiepingen en dan kapotte liften: in het Strijkijzer moesten bewoners gisteravond wéér met de trap

Column De preutsheid rukt op: gelukkig hebben we dan in Den Haag nog een hele tram om ons aan te verlusti­gen

23 juli Komkommertijd is de tijd die vrouwen doorbrengen tussen twee relaties door. Kijk, dát is seksistisch. Maar een tram ‘bikinilijn’ noemen is dat niet. Al denkt Marielle Vavier, gemeenteraadslid van de Haagse afdeling van GroenLinks, daar anders over.