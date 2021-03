421 gezinnen zonder huis: aantal daklozen blijft explosief stijgen in Den Haag

De coronacrisis heeft Den Haag voor een enorme klus gesteld. Vanwege de lockdown moesten afgelopen voorjaar zoveel mogelijk daklozen van straat worden gehaald. In allerijl werden noodlocaties opgetuigd, omdat er onderling wel 1,5 meter afstand gehouden moest worden. Inmiddels is bekend dat er 280 daklozen opgevangen zijn in tijdelijke locaties. In het ‘corona-dorp’ dat in Leidschenveen is neergezet om daklozen op te vangen die corona hebben opgelopen, zijn in 2020 56 mensen behandeld.