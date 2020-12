422 nieuwe besmettingen, één persoon overleden: lees het laatste coronanieuws in een paar minuten bij

coronaDagelijks praten we je bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van zondag 6 december.

In Den Haag en omstreken werden er de afgelopen 24 uur 422 mensen positief getest op het coronavirus. Gisteren kwamen er 438 nieuwe besmettingen bij.

In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 152 besmette personen bij. In Delft 23, in Westland 99 en in Zoetermeer 47. Er is één melding gedaan van personen die is overleden aan de gevolgen van het coronavirus het afgelopen etmaal.

Stijging positief getest (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 152

Rijswijk + 16

Wassenaar + 13

Voorschoten + 9

Leidschendam-Voorburg + 23

Delft + 23

Pijnacker-Nootdorp + 23

Zoetermeer + 46

Westland + 99, één persoon overleden

Midden-Delfland + 18

Landelijk gezien

Het afgelopen etmaal zijn er in Nederland 6814 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Gisteren waren dat er nog 6577. Het is voor de vijfde dag op rij dat de besmettingen landelijk weer stijgen. Op 1 december - de dag dat de mondkapjes verplicht werden in alle publieke ruimten - raakten er nog 4055 mensen besmet. Sindsdien ging het aantal besmettingen alleen maar omhoog. Vandaag is de stijging met 242 wel minder dan zaterdag. Toen steeg het aantal nieuwe coronabesmettingen met 659.

Verder in het coronanieuws

Virus zorgt voor sociaal ongemak en schaamte

Elke dag krijgen duizenden Nederlanders te horen dat ze besmet zijn met het coronavirus. Ze lopen het op via hun partner, op een stiekem feestje of doodgewoon tijdens het boodschappen doen in de supermarkt. Toch leidt het tot sociaal ongemak, een stigma of schaamte.

Politie beëindigt illegaal feest in Delft

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een illegaal feest beëindigd. Onder een viaduct aan de Rotterdamseweg in Delft hadden waren enkele honderden personen feest aan het vieren. Er zijn meerdere personen aangehouden.

KNVB voert met duizend voetbalshirts actie op Malieveld

De KNVB voert morgenochtend actie op het Malieveld. Met zo’n duizend verschillende voetbalshirts wordt het woord ‘stil’ gevormd op het grote grasveld in Den Haag. De KNVB vraagt zo aandacht van de overheid voor het amateurvoetbal, dat vanwege de coronamaatregelen nu al weer bijna twee maanden stilligt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.