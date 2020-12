429 nieuwe besmettingen en elf doden: Lees het laatste coronanieuws bij

In Den Haag kwamen er 199 besmettingen bij en zijn er in totaal zes mensen overleden. In Delft gaat het om 46 besmettingen en in Westland 52. In Zoetermeer steeg het aantal met 33. Verder is er in Rijswijk één persoon overleden. Het gaat eveneens in Leidschendam-Voorburg om één persoon, net als in Midden-Delfland. In Pijnacker-Nootdorp zijn twee personen overleden.