43-jarige motorrijder overleden aan verwondingen na ongeluk op A12 richting Den Haag

,,De 43-jarige Vlaardinger kwam zaterdagavond 19 juni rond 20.15 uur op zijn motor in botsing met een personenauto op de rijbaan richting Den Haag tussen de afrit en de oprit bij Nootdorp/Leidschenveen”, aldus de politie.



De hulpdiensten rukten massaal uit om het slachtoffer te reanimeren. De man is daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Dinsdag is hij aan zijn verwondingen overleden.