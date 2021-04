433 nieuwe besmettingen in Den Haag en omstreken: Lees hier het laatste coronanieuws

Corona-UpdateDagelijks praten we je bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van woensdag 14 april.

In Den Haag en omstreken zijn er de afgelopen 24 uur 433 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 430. Van alles gemeentes in Nederland heeft Den Haag de meeste besmettingen sinds gisteren.

In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 199 besmette personen bij. In Delft 26, in Zoetermeer 48 en in Westland 63.

Stijging positief (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 199

Rijswijk + 26

Wassenaar + 10

Voorschoten + 1

Leidschendam-Voorburg + 33

Delft + 26

Pijnacker-Nootdorp + 17

Zoetermeer + 48

Westland + 63

Midden-Delfland + 10

Landelijk

Het aantal nieuwe coronagevallen is flink gedaald. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend kwamen 5503 meldingen van positieve tests binnen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is aanzienlijk minder dan in de dagen ervoor, maar het is ook behoorlijk weinig voor een woensdag.

In de afgelopen zeven dagen zijn 50.260 positieve tests geregistreerd. Dat komt neer op 7180 nieuwe gevallen per dag. Het is de eerste keer in ongeveer een week dat het gemiddelde daalt.

Den Haag telde de meeste nieuwe gevallen. In de hofstad testten 197 inwoners positief. In Rotterdam kwamen 184 besmettingen aan het licht en in Amsterdam werden 170 coronagevallen vastgesteld. Daarna volgen Dordrecht (120), Eindhoven (104) en Utrecht (97).

Verder in het coronanieuws

Huisartsen komen om in het extra werk door de steeds wisselende adviezen over het gebruik van het AstraZeneca vaccin. Elf huisartsen onder één dak in de Haagse wijk Bouwlust hebben hoe dan ook een loods geregeld voor het prikken van hun patiënten. Mochten die komen.

