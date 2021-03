438 nieuwe besmettingen en één persoon overleden: Lees hier het laatste coronanieuws

In Den Haag en omstreken zijn er de afgelopen 24 uur 438 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 579. In Den Haag kwamen er 204 besmette personen bij, in Delft 39, in Westland 70 en in Zoetermeer steeg het aantal besmettingen met 43. Een Voorschotenaar is overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Landelijk

Het aantal coronagevallen in Nederland loopt nog altijd op. Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn er in heel Nederland 6824 positieve coronatests geregistreerd bij het RIVM. Voor een maandag is dat het hoogste aantal sinds 28 december.



In de afgelopen week zijn er 51.609 besmettingen vastgesteld. Dat komt neer op gemiddeld 7373 nieuwe gevallen per dag, het hoogste niveau sinds begin januari. In iets meer dan een maand tijd is dat gemiddelde verdubbeld.