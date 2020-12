438 nieuwe besmettingen: Lees het laatste coronanieuws in een paar minuten bij

Tijdelijke woningen voor kwetsbare mensen in Leidschen­veen

4 december Kwetsbare mensen kunnen straks tijdelijk terecht in woningen aan de Henri Faasdreef in Leidschenveen. Daar komen huizen voor minimaal zeventig en maximaal honderd kwetsbare mensen. Zij wonen nu nog bij het Leger des Heils of ergens anders in de stad.