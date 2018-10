44-jarige Hagenaar op Schiphol aangehouden voor schietpartij

Getuigen in vermis­sings­zaak Mona melden zich

16:18 De politie heeft de afgelopen week tien tips ontvangen naar aanleiding van de vermissingszaak van Mona Baartmans uit Delft. De politie was onder meer op zoek naar twee inzittenden van een oranje Fiat Punto, die op de zondagmiddag van haar vermissing over het Oosteinde in Delft reden. Deze mensen hebben zich gemeld.