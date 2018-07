4500 scouts slapen in tentje op het strand

Wat doen al die scouts op het strand?

,,Ze doen mee aan het internationale scoutingkamp Roverway 2018. Dat wordt één keer in de drie jaar georganiseerd voor jongeren van 16 tot 22 jaar, steeds in een ander land. Dit keer heeft het dus plaats in Nederland. De deelnemers komen uit de hele wereld, tot Australië aan toe. Vanavond slapen ze allemaal op het strand. Vanaf morgen splitsen ze zich op in kleinere groepen om op expeditie te gaan door het land.''

Moeten ze zichzelf dan zien te redden?

,,Nee hoor, er gaat een begeleider mee en onderdak is geregeld. Soms gaan ze kamperen, soms slapen ze in een clubhuis van de scouting.''

Kunnen we ze tegenkomen in de Haagse regio?

,,Jazeker. In Den Haag en omgeving zijn ook een aantal 'paths' ofwel expedities uitgezet. Daar hebben zo'n 200 scouts zich voor aangemeld.''

Wat gaan die precies doen?

,,In de Haagse regio gaat het om culturele expedities. De scouts gaan op bezoek in Den Haag en Leiden om te zien wat Nederland is, waar het kabinet zetelt et cetera. Ook gaan ze wandelen, koken, zwemmen en een kampvuur maken.''

Waarom wordt dit georganiseerd?

,,Vooral omdat het heel erg leuk is. Wat bijzonder is aan Roverway is dat het speciaal voor wat oudere scouts is opgezet. De meeste scoutingkampen zijn gericht op jongere kinderen. Omdat de deelnemers aan Roverway ouder zijn, zijn de activiteiten wat volwassener, er wordt meer zelfstandigheid gevraagd. Dat maakt juist dit evenement zo bijzonder.''