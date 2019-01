463 bomen moeten mogelijk plaatsmaken voor watergang en bebouwing Vredenoord

Er is een vergunningaanvraag ingediend voor de kap van de 463 bomen. De Haagse Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld over de kaalslag van het bos dat onderdeel is van het Natuurnetwerk Nederland. Dit mede omdat het bos plaats biedt aan broedvogels, zoogdieren, vleermuizen en amfibieën.

Volgens de partij geven omwonenden aan dat een velduil in het bos huist, een ernstig bedreigde soort. Daarnaast is een groot deel van de aanwezige soorten beschermd in de Wet natuurbescherming. ,,De Partij voor de Dieren vindt de voorgestelde grootschalige kap onnodig en onwenselijk,” zegt raadslid Robin Smit. ,,Ten eerste is de geplande watergang veel smaller dan het perceel, maar wordt het hele perceel kaalgekapt. Buitenproportioneel. Ten tweede is dit gebied onderdeel van Natuurnetwerk Nederland. Hier staat behoud, herstel en ontwikkeling van kwetsbare natuurwaarden voorop. Zulke massale kap gaat daar lijnrecht tegenin. Wij roepen het college van B en W op geen vergunning te verlenen voor deze bomenkap, zodat dieren hun leefgebied behouden en er geen Haags groengebied verdwijnt.”