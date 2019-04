48-jarige bewoonster nog vast na uitslaande brand Walenburg

,,Dit is eng natuurlijk. We weten niet wat er in haar omging, en hoe lang ze dit al van plan was,’’ zegt de onderbuurvrouw die veel schade heeft van het blussen door de brandweer. Het appartement boven haar is compleet verwoest. Wat rest is een verkoold karkas van de getroffen flatwoning. Meubilair is vergaan in de vlammen. Het appartement zal herbouwd moeten worden en is volledig onbewoonbaar.