48-jarige Hagenaar probeert in te breken bij bakkerij, maar wordt betrapt door omstander

Tien tips van de politie

- Bel altijd 112 bij een verdachte situatie. U kent uw eigen buurt het beste, dus als u het niet vertrouwt, is dat niet voor niets.

- Laat, als het donker is, en u niet thuis bent een lamp aan. Dan lijkt het alsof er iemand aanwezig is. Stel hiervoor bijvoorbeeld een automatische lichtschakelaar in.

- Sluit ramen en deuren goed af, ook als u maar even weg bent. Draai de deur ook altijd op slot.

- Heeft u een achterom? Doe de poort ook goed op slot en zorg voor verlichting in de tuin

- Leg kostbare apparatuur, zoals laptops en iPads, uit het zicht.

- Heeft u struiken rondom het huis? Zorg ervoor dat deze kort zijn, zodat het huis voor buren en voorbijgangers goed te zien is.

- Zorg dat er geen ladders, containers of andere hulpmiddelen bij uw woning staan die het makkelijk maken om naar binnen te klimmen.

- Een schuifpui is inbraakgevoelig. Breng hiervoor een speciaal geschikt slot aan.

- Verstop geen huissleutels onder een deurmat of in een bloempot. Dit zijn ook voor inbrekers geen ‘geheime’ plaatsen.

- Hang geen adreslabel aan uw sleutel(bos).