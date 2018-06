4800 lopers langs bijzondere locaties in de stad

Het evenement werd voor de derde keer gehouden in Den Haag. Het aantal deelnemers is ten opzichte van vorig jaar gegroeid met 800. Het bijzondere aan de loop is dat deelnemers niet alleen op straat rennen, maar ook door allerhande gebouwen heen. Nieuwe locaties waren dit jaar onder meer sportwinkel Decathlon, warenhuis De Bijenkorf, de Centrale Bibliotheek Den Haag en het Korzo Theater.



Bij een Urban Trail is er geen wedstrijdelement en dat geeft lopers tijd om de locaties goed te bekijken. Van die gelegenheid maakten veel deelnemers gebruik, aldus de organisatie. ,,Het nodigt uit om even te stoppen voor een selfie.''