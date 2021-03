490 besmettingen en één persoon overleden: Lees hier het laatste coronanieuws

Dagelijks praten we je bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van woensdag 24 maart.

In Den Haag en omstreken zijn er de afgelopen 24 uur 490 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 411.



In Den Haag kwamen er 205 besmette personen bij, in Delft 39, in Westland 95 en in Zoetermeer steeg het aantal besmettingen met 36.



Een Hagenaar is overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Stijging positief (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 205

Rijswijk + 27

Wassenaar + 7

Voorschoten + 8

Leidschendam-Voorburg + 31

Delft + 39

Pijnacker-Nootdorp + 23

Zoetermeer + 36

Westland + 95

Midden-Delfland + 19

Landelijk

De afgelopen 24 uur zijn er in heel Nederland 7624 nieuwe coronagevallen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Voor een woensdag is dat het hoogste aantal sinds 30 december. In de afgelopen zeven dagen zijn 47.676 mensen positief getest. Dat komt neer op gemiddeld 6811 bevestigde besmettingen per dag, het hoogste niveau sinds half januari.

Coronapatiënten in ziekenhuizen

Na zes achtereenvolgende dagen van stijgingen is het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen afgelopen etmaal iets gedaald. Het totale aantal opgenomen patiënten met Covid-19 is nu 2187, elf minder dan woensdag, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van hen liggen er 625 op de intensive care, twee meer dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1562 coronapatiënten, een daling van 13 afgelopen etmaal.

Het is de vijfde dag op rij dat het aantal ic-patiënten boven de 600 uitkomt. Daarvoor ging het ongeveer twee weken lang heen en weer tussen de 550 en 600, en de maand daarvoor schommelde het aantal tussen de 500 en 550.

