5 personen overleden en 158 nieuwe besmettingen in Haagse regio: Lees hier het laatste coronanieuws

Dagelijks praten we je bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van woensdag 3 februari.

In Den Haag en omstreken zijn er het afgelopen etmaal 158 nieuwe besmette personen geregistreerd. Gisteren waren dat er 162 .

In Den Haag kwamen er de afgelopen 24 uur 55 nieuwe besmettingen bij. In Delft 20, in Westland 28 en in Zoetermeer 26.

Vijf mensen zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Stijging positief (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 55, 4 overleden

Rijswijk + 3

Wassenaar + 3

Voorschoten + 3

Leidschendam-Voorburg + 8

Delft + 20

Pijnacker-Nootdorp + 8

Zoetermeer + 26

Westland + 28, 1 overleden

Midden-Delfland + 4

Landelijk

Het RIVM zegt over het afgelopen etmaal 4060 nieuwe coronabesmettingen te hebben geregistreerd. Dat aantal ligt iets hoger dan het daggemiddelde van afgelopen week. Het ligt ook iets hoger dan de afgelopen dagen, zoals vaker op woensdag.

De afgelopen zeven dagen zijn er 27.915 positieve tests doorgegeven aan het rijksinstituut. Dat komt neer op gemiddeld 3988 gevallen per dag. Het gemiddelde daalt al ruim een maand. Gisteren werden er 3.592 positieve testen gemeld.

Verder in het coronanieuws

Bingo spelen en bachata dansen tijdens het avondklokfestival

Het onlinefestival Den Haag Inside Out is terug. Nu er door de avondklok opnieuw bitter weinig te beleven valt, hebben de organisatoren in allerijl een nieuw programma in elkaar gezet. Er zijn challenges, talkshows, livemuziek, workshops, ontmoetingen met dj’s en zelfs een heuse avondklokbingo.

Geen fietstocht langs Westlandse kroegen

Het ‘fietsgedeelte’ van de Benefietstocht, een initiatief om geld op te halen voor café-eigenaren in Westland, gaat niet door. De gemeente Westland vindt het niet verantwoord om de activiteit door te laten gaan.

Ontdekte kanker

Voor het eerst in dertig jaar is in 2020 bij minder patiënten kanker vastgesteld. Dat is geen goed nieuws, maar een direct gevolg van de coronacrisis. Daardoor werden in het voorjaar de zorg afgeschaald, bevolkingsonderzoeken stopgezet en huisartsenbezoeken uitgesteld.

