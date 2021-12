5 personen overleden en 983 nieuwe besmettingen in Haagse regio: lees hier het laatste coronanieuws

Nu het aantal besmettingen opnieuw flink is toegenomen praten we je weer dagelijks bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van zaterdag 18 december.

In Den Haag en omstreken zijn de afgelopen 24 uur 983 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 1031.



In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 515 besmette personen bij. In Delft kwamen er 69 besmettingen bij, in Zoetermeer 85 en in Westland 95.



Vijf Hagenaars zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Stijging positief (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 515

Rijswijk + 41

Wassenaar + 16

Voorschoten + 31

Leidschendam-Voorburg + 69

Delft + 69

Pijnacker-Nootdorp + 41

Zoetermeer + 85

Westland + 95

Midden-Delfland + 21

Landelijk

De opkomst van de omikronvariant van het coronavirus is nog niet terug te zien in het aantal positieve tests. Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 14.742 coronabesmettingen bevestigd en geregistreerd. Voor een zaterdag is dat het laagste aantal sinds 13 november, meer dan een maand geleden.

Het aantal bevestigde besmettingen met de deltavariant, die nu nog het meest voorkomt, daalt sinds ongeveer twee weken. De nieuwe omikronvariant verspreidt zich snel, maar voorlopig is de daling van delta groter dan de toename van omikron.

Dit kan snel veranderen. Begin dit jaar gebeurde dat toen de alfavariant in opkomst was. Dat leidde kort erna tot de derde coronagolf. Afgelopen zomer verspreidde de deltavariant zich snel, waarna de vierde golf volgde.

Verder in het coronanieuws

Drukte in de Haagse binnenstad om mogelijke lockdown

Moet je vandaag nog snel naar de Bijenkorf in de Haagse binnenstad? Maak je borst maar nat. In diverse centra in Nederland is het drukker dan op normale zaterdag. Vermoedelijk komt de drukte door de persconferentie die voor 19.00 uur op de planning staat, waar naar alle waarschijnlijkheid een harde lockdown wordt afgekondigd.

Niet weer een coronakapsel!

,,We zitten tot de nok toe vol”, zegt Ap Israels. ,,Het hele team is vandaag komen werken.” Alhoewel zaterdagochtend bekend werd dat er dezelfde dag mogelijk een persconferentie is, zag de eigenaar van Kapper Ap in de Korte Houtstraat de bui al hangen. ,,Ja, we zagen het al aankomen gistermiddag. Het begon te rommelen.”

Clooney en Pavarotti dicht met kerst: ‘Heeft geen zin om open te zijn’

Met kerst ontbijten, lunchen of vroeg dineren bij Clooney of Pavarotti zit er niet in. Beide Zoetermeerse restaurants sluiten dan voor het eerst tijdelijk de deuren met de feestdagen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.