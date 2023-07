5 x redenen waarom onze volgers Den Haag zo'n fijne stad vinden

column Ik vind het zielig voor de jongeren van nu, ze moeten allemaal perfect zijn

Vroeger had de jeugd de toekomst, tegenwoordig hebben jongeren een drank- of drugsprobleem. En een scooter. Fijne combinatie. Die scooters zijn een probleem aan het worden. Er zijn er domweg te veel. Ik weet niet welk leiphuis het bedacht heeft, maar de deelscooter is hip.