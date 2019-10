50-jarige rockband Golden Earring komt met nieuwe single

Daarmee wordt ook een bijzondere mijlpaal luister bij gezet, want het is precies vijftig jaar geleden dat de Haagse band begon te spelen in de huidige bezetting. Eind 1969 voegde drummer Cesar Zuiderwijk zich als jonkie bij de Golden Earring. Wereldwijd zijn er maar weinig bands die zo lang achtereen in ongewijzigde samenstelling spelen en nog altijd nieuwe platen maken.

'Een ouderwetse dynamische rocker van een in topvorm verkerende Golden Earring', zegt Red Bullet over het nummer. Say When verschijnt digitaal via alle grote download- en streamingdiensten en in beperkte oplage als fysieke single via de webshop van de Earring. Daarop komt als bonustrack Back Home uit 1970, tevens de eerste single van de Earring in deze samenstelling.