50 Plus'er met blauwe plekken: pubers steken stok tussen spaken

'Herstel historische grachten in oude glorie en verbindt ze met de zee'

20:11 Wie weet is het in de toekomst mogelijk om vanaf het Haagse centrum te varen naar de zee. En wordt Den Haag een soort 'Venetië van het Westen'. Het CDA in Den Haag heeft namelijk het plan om de Haagse grachten in authentieke staat terug te brengen.