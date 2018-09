500 klachten voor niets: 'geen stankoverlast in bovenwoning New York Pizza'

Hagenaars Ted en Jenny Goldschalk stapten in juli naar de hoogste bestuursrechter. Zij zeggen dat de gemeente Den Haag hun klachten over baklucht en benzinestank van scooters niet serieus neemt. Het stel diende sinds 2015 bijna vijfhonderd klachten in bij de omgevingsdienst Haaglanden.



De Raad van State vindt echter dat de omgevingsdienst voldoende adequaat heeft gereageerd op de meldingen van overlast. Er is onderzoek geweest in de bovenwoning en er is een rookproef gehouden om lekkages tussen plafond en vloer op te sporen. Van onaanvaardbare hinder is niet gebleken, aldus de Raad van State.