500 scholieren gaan samen over vrede rappen

Strand­jut-tas­sen maken Scheveningen stukje schoner

16:17 Vanaf volgende week kunnen strandbezoekers in Scheveningen hun handen op een leuke manier uit de mouwen steken. Meerdere strandtenten delen namelijk speciale jut-tassen van Grondstofjutters uit, waarin zwerfafval kan worden verzameld. Een volle tas is een kopje koffie, een ijsje of korting op een surfles waard.