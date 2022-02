5050 nieuwe besmettingen en één persoon overleden in Haagse regio: lees hier het laatste coronanieuws

Zij durven het aan ondanks Brexit: Nederland­se onderne­mers willen Britse markt veroveren

Ondernemen in het Verenigd Koninkrijk is op dit moment wel het laatste waar veel Nederlandse ondernemers aan denken. Door de brexit is er veel onzekerheid. Veel internationale bedrijven zijn daarom juist vertrokken. Maar in Den Haag durven ze die sprong wel te nemen. ,,In het beste scenario zouden we onze omzet kunnen verdubbelen.’’

31 januari