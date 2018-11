50Pruts: Henk Krol en zijn kibbelclub worden snel vergeven door de achterban

Sinds de oprichting van 50Plus is er heibel in de tent. De partij blinkt uit in ruzie maken. Dit is geen toeval, het is een strategie: ze zijn hiermee herkenbaar voor de doelgroep. Iedere keer is daar ook weer de sussende toon van voorman Henk Krol, die beweert dat deze keer ‘schoon schip’ wordt gemaakt, dat het ‘afgelopen is met het gedonder’ en dat het ‘allemaal goed’ komt. De ruzies duren inmiddels langer dan de musical Soldaat van Oranje en zijn minstens net zo slaapverwekkend. Maar daar komt nog een voordeel om de hoek kijken: Henk Krol en zijn kibbelclub worden snel vergeven door de achterban. Die zijn namelijk nogal vergeetachtig. Wie met zoveel boter op z’n hoofd met droge ogen durft te beweren dat de politiek ongeloofwaardig wordt, ziet het niet helemaal scherp. Ook een typische ouderdomskwaal. Iets met een splinter bij de ander en de balk in je eigen oog. 50Plus heeft een bril op sterkte nodig met de sterkte van de eigen partijnaam.