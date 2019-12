51-jarige Hagenaar aangehouden na mishandelen persfotografen

Interview Dj Herman (65) is al bijna vijftig jaar een hit: ‘Ik ben een kameleon als het gaat om muziek’

12:37 De man die zich de laatste jaren opwierp als overtuigend naturist en verdediger van het naaktstrand in de Delftse Hout is op een heel ander vlak eigenlijk nog ‘beroemder’. Herman van der Helm (65) treedt namelijk al bijna vijftig jaar, zeker twee keer per jaar op als Dixxo Herman. Woensdagavond en -nacht, op nieuwjaarsdag, is het weer zover: van 22.00 tot zeker 04.00 uur draait dj Herman plaatjes in een (zoals elke keer) stampvol De Koornbeurs aan de Voldersgracht.