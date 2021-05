512 nieuwe besmettingen: Lees hier het laatste coronanieuws

Corona-UpdateDagelijks praten we je bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van woensdag 5 mei.

In Den Haag en omstreken zijn er de afgelopen 24 uur 512 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 516. Er werd één nieuw sterfgeval gemeld.

In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 286 besmette personen bij. In Delft 54, in Zoetermeer 35 en in Westland 52.

Stijging positief (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 286

Rijswijk + 25

Wassenaar + 10

Voorschoten + 8

Leidschendam-Voorburg + 25

Delft + 54

Pijnacker-Nootdorp + 15

Zoetermeer + 35

Westland + 52

Midden-Delfland + 2

Landelijk

Het Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding meldt dat er momenteel 2545 coronapatiënten in de ziekenhuizen liggen. Een daling van 68 ten opzichte van gisteren en bijna 100 in vergelijking met maandag.

De afgelopen 24 uur werden 291 nieuwe opnames verricht. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1715 patiënten met coronaklachten, 80 minder dan gisteren. Het aantal coronapatiënten op ic’s steeg het afgelopen etmaal met twaalf naar 830.

Volgens cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding zijn in de afgelopen week 2098 coronapatiënten opgenomen op ic’s en verpleegafdelingen, gemiddeld net geen 300 per dag.

Verder in het coronanieuws

Sinds de opening van Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam is het druk in het winkelcentrum. Mensen weten het shopwalhalla zo goed te vinden dat de gemeente de bezoekers nu vraagt om zoveel mogelijk op rustige momenten te komen.

Uitbraak in Rijswijk

Bij de Plus aan de Prinses Irenelaan in Rijswijk zijn onlangs meerdere medewerkers besmet geraakt. Op sociale media doet het verhaal de ronde dat 22 werknemers positief waren getest. Maar volgens de supermarkt gaat het slechts om de helft. De besmette personen zijn ruim een week geleden meteen in quarantaine gegaan. ,,Sommigen zijn zelfs alweer terug.’’

