5157 nieuwe besmettingen in Den Haag en omstreken: lees hier het laatste coronanieuws

Nu het aantal besmettingen opnieuw flink is toegenomen praten we je weer dagelijks bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van woensdag 2 februari.

In Den Haag en omstreken zijn de afgelopen 24 uur 5157 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 5050.



In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 2230 besmette personen bij. In Delft kwamen er 407 besmettingen bij, in Zoetermeer 654 en in Westland 687.

Stijging positief (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 2.230

Rijswijk + 217

Wassenaar + 101

Voorschoten + 122

Leidschendam-Voorburg + 352

Delft + 407

Pijnacker-Nootdorp + 321

Zoetermeer + 654

Westland + 687

Midden-Delfland + 66

Landelijk

Het aantal positieve coronatests dat nog niet is geregistreerd, is vandaag toch weer opgelopen. De achterstand is gestegen van 81.000 naar 104.000 bevestigde besmettingen. De computersystemen kunnen het hoge aantal nieuwe gevallen niet verwerken. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD’en werken aan een oplossing en waren er in de afgelopen twee dagen in geslaagd om netto 50.000 achterstallige positieve tests alsnog te registreren.

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend slaagde het RIVM erin 67.045 positieve tests te noteren. Dat is iets lager dan de afgelopen dagen, maar het gemiddelde blijft snel stijgen. In de afgelopen week zijn 538.375 nieuwe gevallen gemeld, gemiddeld 76.911 per dag. Dat is het hoogste niveau ooit. De achterstand steeg in de afgelopen zeven dagen met 26.000, wat betekent dat er vermoedelijk meer dan 560.000 besmettingen bevestigd zijn.

Verder in het coronanieuws

Voor antivaxers, zorgpersoneel, politie, elkaar: tijdens de coronacrisis klinkt de roep om respect luid. Hoe respect er uit ziet? Kunstenaars laten het zien en iedereen mag komen kijken bij het Zoetermeerse Museum De Voorde, zegt tijdelijk directeur Hans van de Bunte.

