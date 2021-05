516 nieuwe besmettingen, twee personen overleden: Lees hier het laatste coronanieuws

Run op eerste Mall van Nederland boven verwach­ting: ‘Gelijk gelukt nieuw jong publiek te trekken’

3 mei De Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam bij Den Haag krijgt sinds de opening anderhalve maand geleden ‘boven verwachting’ veel bezoekers. Dat is soms worstelen met de coronaregels en volle aanvoerwegen. ‘Het is gelijk gelukt jong publiek aan te trekken’.