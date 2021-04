519 nieuwe besmettingen in Haagse regio: Lees hier het laatste coronanieuws

In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 244 besmette personen bij. In Delft 34, in Zoetermeer 57 en in Westland 80.

Landelijk

Verder in het coronanieuws

Politie maakt einde aan twee illegale feesten: tientallen feestvierders komen samen in De Lier en Naaldwijk Tientallen feestvierders zijn gisteravond illegaal samengekomen in De Lier en in Naaldwijk. De politie heeft beide feesten beëindigd.

Babyboom door lockdown? In andere gemeenten wel, maar niet in Zoetermeer

In tegenstelling tot in andere gemeenten is in Zoetermeer géén sprake van een babyboom. In januari werden zelfs minder baby’s geboren in de stad. De afgelopen twee maanden is er slechts een lichte groei.