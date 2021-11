519 nieuwe besmettingen in Haagse regio: lees hier het laatste coronanieuws

Nu het aantal besmettingen opnieuw flink is toegenomen praten we je weer dagelijks bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van zondag 14 november.

In Den Haag en omstreken zijn de afgelopen 24 uur 519 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 764.



In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 236 besmette personen bij. In Delft kwamen er 32 besmettingen bij, in Zoetermeer 62 en in Westland 71.

Stijging positief (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 236

Rijswijk + 19

Wassenaar + 10

Voorschoten + 9

Leidschendam-Voorburg + 44

Delft + 32

Pijnacker-Nootdorp + 27

Zoetermeer + 62

Westland + 71

Midden-Delfland + 9

Landelijk

In heel Nederland zijn tussen zaterdagochtend en zondagochtend 12.052 positieve coronatests geregistreerd. Dat cijfer kan vertekend zijn. GGD GHOR Nederland liep zaterdag vertraging op bij het doorgeven van testuitslagen aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De vertraging kwam door een storing bij een leverancier van de GGD’en. Die storing was in de loop van zaterdag verholpen, maar het effect ervan is ook in de komende dagen mogelijk zichtbaar in de dagelijkse cijfers.

Het aantal van 12.052 is iets lager dan de voorgaande dagen, maar voor een zondag is het bijzonder hoog. Sinds het begin van de epidemie is er maar één zondag geweest met nog meer positieve tests: 20 december vorig jaar. Op die dag meldde het RIVM net geen 13.000 nieuwe gevallen. Tot deze week was dat het dagrecord voor Nederland.

Verder in het coronanieuws

‘Nóg een lockdown trek ik niet’

Vanwege zijn longaandoening en een lage weerstand bleef Michel Tactor (33) sinds de uitbraak van de coronapandemie voornamelijk thuis. Hij voelde zich twee maanden terug eindelijk veilig genoeg om weer naar kantoor te gaan. Nu dreigt een nieuwe lockdown: ‘Dat houd ik niet lang uit’.

Zoveel medewerkers zoeken onze ziekenhuizen

Terwijl ziekenhuizen bedolven worden onder de corona-patiënten en grote aantallen andere zieken, kampen ze tegelijk met honderden onvervulde vacatures. We doken in de cijfers van de banen waarvoor ziekenhuizen dringend mensen zoeken. Van bloedprikkers tot specialisten.

Commentaar Axel Veldhuijzen

,,Anarchie is toch het slechtste dat ons nu kan overkomen. Bij wetteloosheid zijn het alleen de sterksten die winnen. Laten we daarom hopen dat saamhorigheidsgevoel, of noem het burgerschap, ons door deze onduidelijke tijd helpt. Waar een overheid gezag verliest, zullen weldenkende mensen elkaar moeten bijstaan. En soms door alleen te zeggen: doe maar niet.”

