5245 nieuwe besmettingen en één persoon overleden in Haagse regio: lees hier het laatste coronanieuws

Nu het aantal besmettingen opnieuw flink is toegenomen praten we je weer dagelijks bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van donderdag 10 februari.

In Den Haag en omstreken zijn de afgelopen 24 uur 5245 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 5554. Daarnaast is er één persoon overleden als gevolg van het coronavirus.



In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 2294 besmette personen bij. In Delft kwamen er 542 besmettingen bij, in Zoetermeer 571 en in Westland 576.

Stijging positief (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 2294

Rijswijk + 243

Wassenaar + 167

Voorschoten + 108

Leidschendam-Voorburg + 332

Delft + 542

Pijnacker-Nootdorp + 322

Zoetermeer + 571

Westland + 576

Midden-Delfland + 90

Landelijk

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares in de Nederlandse ziekenhuizen is donderdag gedaald tot onder de 200. Er liggen nu 198 patiënten met corona op deze afdelingen, 8 minder dan woensdag. De laatste keer dat er minder dan 200 coronapatiënten op deze afdelingen lagen, was op 26 oktober.

In totaal liggen er nu nog 1513 mensen met corona in de ziekenhuizen. Dat zijn er 18 minder dan woensdag, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 1315 Covidpatiënten, dat zijn er 10 minder dan de voorgaande dag.

Afgelopen 24 uur werden 197 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen, op de ic’s ging het om 13 nieuwe opnames. Dat zijn er bij elkaar 11 meer dan woensdag.

Een belangrijk deel van de opgenomen patiënten dat positief is getest op het coronavirus, is in de eerste plaats vanwege een andere oorzaak opgenomen. Dat kunnen bijvoorbeeld mensen zijn die in het ziekenhuis komen met buikklachten, hartproblemen of na een ongeluk. Na het doen van een coronatest blijkt dat ze toevallig positief zijn. Het LCPS maakt geen onderscheid in de dagelijkse ziekenhuiscijfers tussen patiënten die mét of dóór corona zijn opgenomen.

Verder in het coronanieuws

Haagse clubs doen mee met protestactie, Zoetermeer waagt zich er niet aan: ‘Schreeuw om aandacht’

Het heeft lang genoeg geduurd, vinden Haagse nachtclubs. Een aantal gooit zaterdag, ondanks de huidige coronamaatregelen, de deuren open. In Zoetermeer maken ze het niet laat.



Delftse rockband hervat tour en mag weer los op het podium

Sinds de theaters weer met beperkte capaciteit open mogen, gloren er voor de Delftse muziekvoorstelling ‘Symphonic Rock Night’ ook betere tijden. ,,Eindelijk mogen we onze tour door Nederland weer voortzetten”, vertelt producent Luuk Braun in de rubriek Golfbrekers.



Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.