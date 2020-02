53-jarige Voorschotenaar die sinds donderdag werd vermist is weer terecht

Er komen 550 appartemen­ten langs de Prinses Beatrix­laan in Rijswijk

Er komen 550 appartementen langs de Prinses Beatrixlaan in Rijswijk, op de plek van het voormalige kantoor van de HBG. Dat is besloten na 13 jaar van plannen maken. Verreweg de meeste partijen in de gemeenteraad zijn er voor.