530 nieuwe besmettingen: Lees hier het laatste coronanieuws

Golfbrekers Gijs is geen Hagenaar of Hagenees, maar minstens zo verliefd op de stad

12:03 Gijs Hietkamp (43) is één van de finalisten van het Haags Songfestival 2021. Met In Den Haag hoopt Hietkamp te winnen - en hij heeft nog meer in petto. We spraken hem voor de rubriek Golfbrekers.