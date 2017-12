54 aanhoudingen en honderden kilo's illegaal vuurwerk in beslag genomen

Honderden kilo’s illegaal vuurwerk heeft de Haagse politie in aanloop naar de komende jaarwisseling al in beslag genomen. In totaal zijn inmiddels 54 verdachten aangehouden. ‘U heeft een potentieel moordwapen in handen.’

Bij die 54 aanhoudingen ging het in 22 gevallen om verdachten die nog geen zestien jaar oud zijn. En juist in deze jonge leeftijdsgroep maakt illegaal vuurwerk de meeste slachtoffers met ernstig letsel. Het gaat dan vooral om jongens van elf tot en met veertien jaar blijkt uit politiecijfers. De politie adviseert ouders daarom goed op het vuurwerkgebruik van hun kinderen te letten en met hen in gesprek te gaan. ‘Kinderen moeten zich bewust zijn van de risico’s en de schade die het vuurwerk kan aanrichten. ’

In totaal is er vanaf begin oktober 852 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen én 2.923 stuks los illegaal vuurwerk. De verkopers van het vuurwerk worden waar mogelijk strafrechtelijk aangepakt.Maar ook de kopers worden achterhaald en krijgen een bezoekje van de Haagse agenten, die het gekochte vuurwerk in beslag nemen.

Mortierbommen

Het gaat onder meer om strijkers, lawinepijlen, mortierbommen, grote ‘flowerbeds’ en bepaalde Chinese rollen. Al deze soorten zijn verboden, omdat ze, volgens de politie, levensgevaarlijk zijn. ‘Dit vuurwerk voldoet op geen enkele manier aan de strenge veiligheidseisen waaraan legaal vuurwerk moet voldoen. De knal kan dan misschien ‘lekker hard’ zijn, maar weet dat dit vuurwerk gevaarlijk en onbetrouwbaar is. Als u dit vuurwerk in bezit hebt of afsteekt, kunt u bovendien een flinke boete of taakstraf krijgen’ schrijft de politie op haar website.

De kracht van het illegale vuurwerk is met de jaren toegenomen. ‘U heeft een potentieel moordwapen in handen’, waarschuwt de politie. ‘Wees u bewust van de gevaren en houd u aan de regels. Die zijn er namelijk niet voor niks.’