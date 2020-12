544 nieuwe besmettingen en elf doden: Lees het laatste coronanieuws bij

Dagelijks praten we je bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van woensdag 30 december.

Het aantal besmettingen in Den Haag en omliggende gemeenten is in de afgelopen 24 uur gestegen. Er werden in deze gemeenten 544 nieuwe besmettingen gemeld en elf mensen sterfgevallen. Gisteren waren dat er 429 en bleken er elf mensen te zijn overleden.

In Den Haag kwamen er 223 besmettingen bij en zijn er in totaal acht mensen overleden. In Delft gaat het om 34 besmettingen (gisteren 46) en in Westland 81 (gisteren 52). In Zoetermeer steeg het aantal met 76 (gisteren 33) en werd één sterfgeval gemeld. Verder is er in Rijswijk één persoon overleden. Dat geldt ook voor Voorschoten.

Stijging positief getest (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 223, acht sterfgevallen

Rijswijk + 24, één sterfgeval

Wassenaar + 12

Voorschoten + 10, één sterfgeval

Leidschendam-Voorburg + 44

Delft + 34

Pijnacker-Nootdorp + 29

Zoetermeer + 76, één sterfgeval

Westland + 81

Midden-Delfland + 11

Verder in het coronanieuws

Illegaal feest in café in Haags centrum, politie deelt meerdere boetes uit

De politie heeft gisteravond meerdere mensen beboet die aanwezig waren bij een illegaal feest in een café in de binnenstad van Den Haag. Dat melden zij op sociaal medium Instagram. ‘In samenwerking met het handhavingsteam een instap gedaan in een café in het centrum van Den Haag’, valt te lezen. ‘Meerdere feestgangers aangetroffen en allemaal bekeurd.’ Het is niet duidelijk waar het café precies zat.

Begin bouw vaccinatielocatie

De bouw van het ‘dorp’ voor het mega-vaccinatieprogramma tegen corona is vandaag begonnen bij het ADO-stadion. De eerste prik wordt pas op 18 januari gezet, maar gezien de massaliteit van de operatie wordt nu al gebouwd. Wij hebben acht vragen en antwoorden over het vaccineren geformuleerd.

