547 nieuwe besmettingen en één dode: Lees hier het laatste coronanieuws

In Den Haag en omstreken zijn er de afgelopen 24 uur 547 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 440.



In Den Haag kwamen er 256 besmette personen bij, in Delft 48, in Westland 70 en in Zoetermeer steeg het aantal besmettingen met 56. In Den Haag overleed één patiënt aan het coronavirus.