5554 nieuwe besmettingen in Haagse regio: lees hier het laatste coronanieuws

Nu het aantal besmettingen opnieuw flink is toegenomen praten we je weer dagelijks bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van woensdag 9 februari.

In Den Haag en omstreken zijn de afgelopen 24 uur 5554 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 16.244.



In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 2306 besmette personen bij. In Delft kwamen er 788 besmettingen bij, in Zoetermeer 489 en in Westland 622.

Stijging positief (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 2306

Rijswijk + 264

Wassenaar + 114

Voorschoten + 133

Leidschendam-Voorburg + 373

Delft + 788

Pijnacker-Nootdorp + 332

Zoetermeer + 489

Westland + 622

Midden-Delfland + 133

Landelijk

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 144.586 positieve uitslagen van coronatests doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat cijfer is lager dan het aantal van dinsdag, toen het instituut een grote achterstand in één keer wegwerkte, maar veel hoger dan de periode ervoor.

Het is niet duidelijk of het aantal positieve tests woensdag ook hoger uitvalt door het alsnog doorgeven van achterstallige uitslagen. Het cijfer van dinsdag is bijgesteld van 394.759 naar 336.692, dus met ongeveer 58.000 verlaagd. Het cijfer van woensdag ligt ongeveer 58.000 hoger dan het gebruikelijke niveau over de afgelopen periode.

Verder in het coronanieuws

Waarom deze ondernemer het aandurft een luxe hotel te openen in coronatijd: ‘Dit gebouw ademt historie’

Een hotel openen als het toerisme is ingestort. Het gebeurt binnenkort in Delft. In het voormalig legermuseum opent hotel Arsenaal in april de deuren. Een beetje lef is er wel voor nodig, want vorig jaar is het toerisme met 70 procent gekrompen. ,,Dit is juist de ideale tijd om iets nieuws te beginnen.”

Nederland in Verzet komt zondag naar Den Haag voor protest coronaregels

Protestgroep Nederland in Verzet demonstreert zondag in Den Haag. De gemeente bevestigt dat de demonstratie is aangemeld, met als motto ‘wij zijn de leugens zat’.

Ook hét carnavalsbolwerk in Haagse regio haakt af

Cock van Bohemen (73) staat moederziel alleen op de kade. Normaal gesproken is het carnaval in Stompwijk één groot feest, maar vanwege de coronaregels verandert het dorpje dit jaar niet in een hossend Gaandrië.

